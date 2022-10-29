Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim

29 Ekim 2022 Cumartesi, 17:24

Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçında kaleci Altay'a gösterilen tepki hakkında konuşan Koç, "Burada bitirmek istiyorduk. Çünkü çok kuvvetli takımlar geliyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ama 3-0'dan 3-3'e gelmek, 3 puan etkisi yaptı. İnancımızı daha da arttırdı. Taraftara bir sözüm var, hocamız doğru noktaya parmak bastı. Rennes maçında Altay'la ilgili yaşananlara ben isyan ettim. Çok şükür hocamız da isyan etti ve bunu açık açık söyledi. Biz böyle değildik. Fenerbahçe taraftarı böyle değildi. Anlamıyorum niye böyle oldu" dedi.

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Hoca buraya büyük Fenerbahçe için geldi, futbol ülkesi olduğu için geldi" diyen Ali Koç, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz. Olacak iş değil. Geçen sene ile siyah-beyaz ile fark var. Hayretler içindeyim, çok üzüldüm. Hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli. Alay ettiler resmen. Tribünlerde oto-kontrol olursa, hocamızın söylediklerinden sonra oto-kontrol olur" şeklinde konuştu.