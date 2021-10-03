Ali Koç'tan Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbaçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Koç, Mesut Özil ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:
"Hocanın en büyük hayali Mesut'un liderliğinde perşembe günü maça çıkmaktı. Mesut'un en büyük hayali Avrupa'da bir kez daha kendini çok net bir şekilde göstermekti ama kısmet olmadı çünkü hastalandı. İki gün evvel Pelkas da hastaydı. Pelkas iyi oynamadı biliyorsunuz. Pelkas'ı da eve yolladık, serumlar taktık, o yetişti maça. Ne yazık ki Mesut yetişemedi. Mesut buraya, kim olduğunu göstermeye geldi. Mesut buraya 7 yıl sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak kadronun lideri olmaya geldi. Onu da yapacaktır. Dünyaya da kim olduğunu gösterecektir. Mesut bizim kaptanımızdır. Ama her zaman söylediğim gibi, Arda Güler'den Sosa’ya kadar, kim olursa olsun bu formayı taşıyan herkes bu kulübün en büyük değeridir. Bunlara da sahip çıkmamız gerekir."
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