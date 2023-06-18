Ali Koç'un bahsettiği iki Türk hoca belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda camiayı iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak istediklerini söylemişti. Ali Koç'un bahsettiği koşullara uygun 2 Türk hocanın ismi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 17:51
Ali Koç'un bahsettiği iki Türk hoca belli oldu
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada yeni sezonda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak istediklerini belirtmişti. 

Ali Koç sözlerini, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza" diyerek noktalamıştı. 

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

NTV Spor'da yer alan habere göre, Başkan Ali Koç'un bahsettiği koşullara uygun 2 Türk hocanın ismi belli oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun İsmail Kartal ve Volkan Demirel tercihlerini masaya yatırıp fikir alışverişi yapacağı iddia edildi.

Ayrıca yeni teknik direktör ile en fazla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı söylendi.


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