Ali Koç'un bahsettiği iki Türk hoca belli oldu

Yayınlanma: 18.06.2023 - 17:51

Güncelleme: 18.06.2023 - 17:51

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada yeni sezonda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak istediklerini belirtmişti.

Ali Koç sözlerini, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza" diyerek noktalamıştı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

NTV Spor'da yer alan habere göre, Başkan Ali Koç'un bahsettiği koşullara uygun 2 Türk hocanın ismi belli oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun İsmail Kartal ve Volkan Demirel tercihlerini masaya yatırıp fikir alışverişi yapacağı iddia edildi.

Ayrıca yeni teknik direktör ile en fazla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı söylendi.