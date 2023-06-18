Ali Koç'un bahsettiği iki Türk hoca belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda camiayı iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak istediklerini söylemişti. Ali Koç'un bahsettiği koşullara uygun 2 Türk hocanın ismi belli oldu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Genel Kurul'da yaptığı açıklamada yeni sezonda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak istediklerini belirtmişti.
Ali Koç sözlerini, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza" diyerek noktalamıştı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
NTV Spor'da yer alan habere göre, Başkan Ali Koç'un bahsettiği koşullara uygun 2 Türk hocanın ismi belli oldu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun İsmail Kartal ve Volkan Demirel tercihlerini masaya yatırıp fikir alışverişi yapacağı iddia edildi.
Ayrıca yeni teknik direktör ile en fazla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı söylendi.
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