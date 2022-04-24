Ali Koç'un görüştüğü teknik direktör Jorge Jesus'un paylaşımı gündem oldu!
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un özel uçağıyla Portekiz'e gidip Jorge Jesus'la görüş iddia edilmişti. Portekizli teknik direktörün yaptığı paylaşım gündem oldu.
Joachim Löw'ü bir türlü ikna edemeyen Fenerbahçe, rotasını Jorge Jesus'a kırdı. İkinci kez Portekiz'e uçan Ali Koç'un Jorge Jesus'u bitirmek için tüm imkanları seferber ettiği belirtildi. Başkan Koç'un Portekizli teknik direktörle anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
JORGE JESUS'UN PAYLAŞIMI OLAY OLDU
Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşması Portekiz'de büyük ilgi topladı. Jesus'un 'Yeni bir hedef için tekrar toplandık' mesajı da öne çıkarıldı.
67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı.
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