Ali Koç'un görüştüğü teknik direktör Jorge Jesus'un paylaşımı gündem oldu!

24 Nisan 2022 Pazar, 16:40

Joachim Löw'ü bir türlü ikna edemeyen Fenerbahçe, rotasını Jorge Jesus'a kırdı. İkinci kez Portekiz'e uçan Ali Koç'un Jorge Jesus'u bitirmek için tüm imkanları seferber ettiği belirtildi. Başkan Koç'un Portekizli teknik direktörle anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

JORGE JESUS'UN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'un teknik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaşması Portekiz'de büyük ilgi topladı. Jesus'un 'Yeni bir hedef için tekrar toplandık' mesajı da öne çıkarıldı.

67 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezon için bir takımla görüştüğü vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli isim için en ciddi aday olduğu aktarıldı.