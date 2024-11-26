Ali Palabıyık'tan Beşiktaş itirafı: 'İki hafta sokağa çıkamadım'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:55

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:55

Eski hakem Ali Palabıyık, Ekol TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Palabıyık'tan 23 Eylül 2017'de yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair çarpıcı itiraflar geldi.

Mücadeleyi Fenerbahçe Giuliano ve Vincent Janssen'in iki penaltı golüyle 2-1 mağlup etmişti. Beşiktaş'ın tek golü ise 87. dakikada Ryan Babel'den gelmişti.

"BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNÜ VE PENALTISINI VERMEDİK"

Ali Palabıyık, kendisine sorulan, "Verdiğiniz kararlar sebebiyle en zorlandığınız maç?'' şeklindeki soruya yanıt verdi.

Beşiktaş'ın bir golünü ve penaltısını vermediğini itiraf eden Palabıyık, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş'e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. Saha içinde vermiş olduğum kararlar çok tartışıldı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş'ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik" dedi.

"İKİ HAFTA SOKAĞA ÇIKAMADIM"

Palabıyık, "Müsabaka sonrası iki hafta benim için gerçekten çok kötüydü. Çünkü sokağa çıkamadım. Cenk Tosun'a yapılan kaçırdığım bir penaltı var. 2 hafta sokağa çıkamadım. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Beşiktaş taraftarlarının haklı bir isyanı vardı ama numaramı bulup rahatsız ederek yaptılar'' ifadelerini kullandı.

2017/18 SEZONU NASIL BİTTİ?

2017/18 sezonunu Galatasaray 75 puanla şampiyon, Fenerbahçe 72 puanla ikinci, Başakşehir 72 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 71 puanla dördüncü sırada bitirmişti.

Beşiktaş'ın iki sezonluk şampiyonluk serisi 2017/18 sezonunda sona ermişti.