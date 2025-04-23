Ali Palabıyık'tan hakem atamaları için 'Külliye' iddiası: Yayın kesildi...

Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:35

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:35

Eski hakem Ali Palabıyık'ın HT Spor ekranlarında canlı yayınlanan “Gözler Hakemde” programındaki sözleri gündeme damga vurdu.

Ali Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, hakem atamalarının nasıl yapılacağına ilişkin "Külliye’den haber beklendiğini" iddia etti.

Palabıyık açıklamasında "Merkez Hakem Kurulu (MHK) bana hep tahtan kapalı diyor. Her konuşmamızda ‘Külliye’den haber bekliyoruz’ diyorlar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Başkan vekili, Üyeleri diyor bunu" ifadelerini kullandı.

YAYIN KESİLDİ

Palabıyık bu cevabından sadece birkaç saniye sonra HT Spor yayını apar topar kesildi. Önce ekrana yeşil bir ekran gelirken daha sonrasında ise reklamlar verilmeye başlandı. Yayın ancak 40 dakikalık aranın ardından düzeldi.

"TEKNİK AKSAKLIK"

Yayının kesilmesine dair konuşan programın sunucusu Murat Fevzi Tanırlı, "rejide teknik bir sorun yaşandığını" aktardı.