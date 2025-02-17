Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'den iki kulübe tarihi çağrı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Ali Koç ile Dursun Özbek'i dostluk yemeğine davet etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'den iki kulübe tarihi çağrı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 18:45

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada iki kulüp başkanı derbi öncesi Riva'da dostluk yemeğine davet edildi.  

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası hem ligimizin marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Tüm futbol kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesidir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. 

Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #Ali Koç #dursun özbek #Derbi

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