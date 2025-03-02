Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes'i İstanbul'da devirdi!

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında kendi evinde ağırladığı Aliağa Petkim Spor'a 103-101 mağlup oldu.

Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes'i İstanbul'da devirdi!
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AA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 23:28

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Aliağa Petkim Spor karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Aliağa Petkim Spor 103-101 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 19. maçında 5. yenilgisini aldı ve ikinci sıradaki yerini kaybetti, 4. sıraya indi. Petkim Spor ise 19. maçında 8. galibiyetini elde etti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Larkin 16, Thompson 11, Oturu 15, Erkan Yılmaz, Willis 2, Nwora 9, Bryant 22, Smits 10, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 13, Burak Can Yıldızlı

Aliağa Petkimspor: Beck 29, Russell 12, Williams 7, Yavuz Gültekin 5, Salinas 16, Dotson 2, Tyree 14, Troy Selim Şav 10, Alridge 8, Karahan Tuan Efeoğlu

1. Periyot: 19-22

Devre: 50-44

3. Periyot: 83-74


Etiketler: #anadolu efes #Aliağa Petkimspor #Basketbol Süper Ligi

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