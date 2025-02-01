Anadolu Efes, Olympiakos'u salladı ama yıkamadı

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 24. haftasında Olympiakos'a 92-89 mağlup oldu.

Anadolu Efes, Olympiakos'u salladı ama yıkamadı
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AA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:27

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 24. haftasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. 

Anadolu Efes karşılaşmadan 92-89 mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan lacivert-beyazlı kulüp, maçtan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li oyuncusu Stanley Johnson'ın ailevi sebeplerden dolayı özel izinle ülkesine döndüğünü kaydetti.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Olympiakos: Williams-Goss 9, Fall 5, Vezenkov 26, Papanikolaou 9, Fournier 20, Peters 5, Milutinov 11, McKissic 7, Dorsey, Vildoza, Larentzakis

Anadolu Efes: Beaubois 5, Bryant 21, Thompson 8, Poirier 6, Ercan Osmani 5, Larkin 3, Nwora 12, Smits 7, Dozier 12, Oturu 10, Willis, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 29-14

Devre: 47-40

3. Periyot: 74-61


Etiketler: #anadolu efes #Olympiakos #thy euroleague

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