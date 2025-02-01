Anadolu Efes, Olympiakos'u salladı ama yıkamadı
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 24. haftasında Olympiakos'a 92-89 mağlup oldu.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 24. haftasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Anadolu Efes karşılaşmadan 92-89 mağlubiyetle ayrıldı.
Öte yandan lacivert-beyazlı kulüp, maçtan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'li oyuncusu Stanley Johnson'ın ailevi sebeplerden dolayı özel izinle ülkesine döndüğünü kaydetti.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)
Olympiakos: Williams-Goss 9, Fall 5, Vezenkov 26, Papanikolaou 9, Fournier 20, Peters 5, Milutinov 11, McKissic 7, Dorsey, Vildoza, Larentzakis
Anadolu Efes: Beaubois 5, Bryant 21, Thompson 8, Poirier 6, Ercan Osmani 5, Larkin 3, Nwora 12, Smits 7, Dozier 12, Oturu 10, Willis, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 29-14
Devre: 47-40
3. Periyot: 74-61
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