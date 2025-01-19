Aliağa Petkimspor, deplasmanda farklı kazandı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 111-85 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Bursaspor Yörsan'a konuk oldu.
TOFAŞ Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 111-85 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
Bursaspor Yörsan: Michineau 16, Sarper David Mutaf 11, Pipes, Grantham 18, Gavrilovic 17, Brown 17, Ömer Utku Al, Berkay Candan 6, Sharma, Mehmet Atalan
Aliağa Petkimspor: Dotson 10, Van Beck 15, Williams 30, Tyree 14, Troy Selim Şav 4, Russell 11, Yavuz Gültekin 17, Aldridge, Salinas 10, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir
1. Periyot: 30-25
Devre: 40-55
3. Periyot: 66-79
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