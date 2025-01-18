Galatasaray'dan hakem tepkisi: 'Yerli veya yabancı hakem değil mesele'

Galatasaray, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın orta ve VAR hakemine tepki gösterdi.

Galatasaray'dan hakem tepkisi: 'Yerli veya yabancı hakem değil mesele'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 16:06

Galatasaray, Hatayspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

 


Etiketler: #galatasaray #hatayspor #hakem

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