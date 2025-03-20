Aliağa Petkimspor, sahasında kaybetti

Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde La Laguna Tenerife'ye 85-80 mağlup oldu.

Aliağa Petkimspor, sahasında kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:10

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu beşinci hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'dan La Laguna Tenerife'ye 85-80 mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Boris Krejic (Slovenya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Aliağa Petkimspor: Dotson 15, Russell 13, Tyree 10, Aldridge, Echenique 11, Van Beck 14, Willams 8, Troy Selim Sav 4, Yavuz Gültekin 5,

La Laguna Tenerife: Kramer 9, Scrubb 5, Costa 16, Shermadini 10, Abromaitis 2, Kostadinov 22, Fernandez 12, Drell 5, Sastre 3, Galvan, Doomekamp 1, Riga,

1. Periyot: 17-22

Devre: 42-40

3. Periyot: 62-65


Etiketler: #Aliağa Petkimspor #La Laguna Tenerife #basketbol şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Aliağa Petkimspor Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetine kavuştu!

Aliağa Petkimspor Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetine kavuştu!
Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes'i İstanbul'da devirdi!

Aliağa Petkim Spor, Anadolu Efes'i İstanbul'da devirdi!
Aliağa Petkimspor, deplasmanda farklı kazandı!

Aliağa Petkimspor, deplasmanda farklı kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler