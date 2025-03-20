Aliağa Petkimspor, sahasında kaybetti
Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde La Laguna Tenerife'ye 85-80 mağlup oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu beşinci hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'dan La Laguna Tenerife'ye 85-80 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Boris Krejic (Slovenya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Aliağa Petkimspor: Dotson 15, Russell 13, Tyree 10, Aldridge, Echenique 11, Van Beck 14, Willams 8, Troy Selim Sav 4, Yavuz Gültekin 5,
La Laguna Tenerife: Kramer 9, Scrubb 5, Costa 16, Shermadini 10, Abromaitis 2, Kostadinov 22, Fernandez 12, Drell 5, Sastre 3, Galvan, Doomekamp 1, Riga,
1. Periyot: 17-22
Devre: 42-40
3. Periyot: 62-65
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