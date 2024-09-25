Aliağa Şampiyonlar ligi vizesini Gloria Sports’ta aldı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:55

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:55

17-22 Eylül 2024 tarihleri arasında organizasyon komitesinde Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), Türkiye Basketbol Federasyonu ve Smart Casual Event’in yer aldığı ve Gloria Sports Arena’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Eleme Turnuvası, büyük bir heyecana sahne oldu. Aliağa Petkimspor(TUR), PAOK Mateco(GRE), Cholet Basket(FRA), Heroes den Bosch(NED),Rilski Sportist(BUL), BC Nokia(FIN), Sabah BC(AZE), Norrköping Dolphins(SWE), Caledonia Gladiators(GBR), CSM CSU Oradea(ROU), Trepca(KOS), Keravnos BC(CYP),BC Kutaisi 2010(GEO), Patrioti Levice(SVK), MoraBancAndorra(ESP), Windrose Giants Antwerp(BEL), SpartakOffice Shoes(SRB), Juventus Utena(LTU), SL Benfica(POR),Friburg Olympic(SUI), ERA Nymburk(CZE), Kalev/Cramo(EST), Telekom Baskets Bonn(GER), ve Dinamo BdS Sassari(ITA) takımlarının karşı karşıya geldiği bu prestijli turnuva, temsilcimiz Aliağa Petkimspor’un kendi grubunda şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi Gruplarına katılmaya hak kazanması ile tamamlandı. Diğer gruplardan Şampiyonlar Ligi Gruplarına katılmaya hak kazanan takımlar ise Portekiz’den SL Benfica, Almanya’dan Telekom BasketsBonn ve Çekya’dan ERA Nymburk takımları olmuştur.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda; 1. Grubun finalinde İsviçre ekibi Fribourg Olympic’i 91-85 yenen Portekiz temsilcisi SL Benfica, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. 2. Grubun finalinde Estonya ekibi Kalev/Cramo'yu 80-66 yenen Çekya temsilcisi ERA Nymburk, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti. 4. Grubun finalinde ise İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 78-71 mağlup eden Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn, Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Temsilcimiz Aliağa Petkimspor’un Zafer Yolculuğu:

3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Aliağa Petkimspor, çeyrek finalde Hollanda temsilcisi Heroes den Bosch’u 92-72yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransa’nın güçlü ekiplerinden Cholet Basket’i 76-70 mağlup eden temsilcimiz, finale çıkmayı başardı. Finalde ise Yunanistan temsilcisi PAOK Mateco ile karşılaşan Aliağa Petkimspor, ilk yarısını 30-29 geride tamamladığı maçı 79-69’luk skorla kazanarak Basketbol Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE B GRUBU’NDAYIZ

Bu tarihi zaferle Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu’nda mücadele edecek. Rakipleri arasında Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) yer alıyor. Galatasaray, Karşıyaka ve Manisa Basket’in doğrudan yer aldığı normal sezonda, Aliağa Petkimspor da Türkiye'yi bu organizasyonda temsil edecekdördüncü takımımız oldu.