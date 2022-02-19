Alisson Becker'in asistiyle golü bulan Salah, Liverpool tarihine geçti
Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Liverpool, yenik duruma düştüğü maçta Norwich City'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ise Liverpool tarihine geçti.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool evinde Norwich City'yi konuk etti. Anfield'daki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken düşme hattındaki Norwich 48. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçti.
SALAH TARİHE GEÇTİ
Kırmızılar, üst üste bulduğu gollerle sonuca gitti. 64'te Sadio Mane skora eşitliği getirirken, Mohamed Salah 67'de takımını 2-1 öne taşıdı. Golün asisti kaleci Alisson Becker'den geldi.
233. maçına çıkan Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 150 gole en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu. (Roger Hunt - 226 maç) Bu sezon 23 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki Salah, 17 gole imza attı.
Gecede skoru belirleyen isim Liverpool'un Porto'dan transferi 81' Luis Diaz oldu.
YENİLMEZLİK SERİSİ 6 HAFTA
Sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrılan Jürgen Klopp'un ekibi, yenilmezlik serisini 6 haftaya çıkardı. Ligde zor günler geçiren Norwich ise son 3 haftada 1 puan toplayabildi. Milli futbolcu Ozan Kabak maçta süre almadı.
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