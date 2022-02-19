Alisson Becker'in asistiyle golü bulan Salah, Liverpool tarihine geçti

19 Şubat 2022 Cumartesi, 20:33

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool evinde Norwich City'yi konuk etti. Anfield'daki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken düşme hattındaki Norwich 48. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçti.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Kırmızılar, üst üste bulduğu gollerle sonuca gitti. 64'te Sadio Mane skora eşitliği getirirken, Mohamed Salah 67'de takımını 2-1 öne taşıdı. Golün asisti kaleci Alisson Becker'den geldi.

233. maçına çıkan Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 150 gole en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu. (Roger Hunt - 226 maç) Bu sezon 23 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki Salah, 17 gole imza attı.

Gecede skoru belirleyen isim Liverpool'un Porto'dan transferi 81' Luis Diaz oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 HAFTA

Sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrılan Jürgen Klopp'un ekibi, yenilmezlik serisini 6 haftaya çıkardı. Ligde zor günler geçiren Norwich ise son 3 haftada 1 puan toplayabildi. Milli futbolcu Ozan Kabak maçta süre almadı.