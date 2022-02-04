Allahyar Sayyadmanesh: Kendimi geliştirmek için Hull City'yi seçtim
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalar yaptı. Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını kaydeden Allahyar, "Kendimi geliştirmek için Hull City'i seçtim" dedi.
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh, kulübün sosyal medya hesabında soruları yanıtladı.
20 yaşındaki golcü futbolcu, kendisi için en iyi seçeneğin Hull City'ye gelmek olduğunu söyledi.
Allahyar, "Burada olmak çok iyi hissettiriyor. Hull City büyük bir kulüp ve çok heyecanlıyım. Transfer döneminde başka takımlara gitme ihtimalim de vardı ancak benim için en iyi seçeneğin ingiltere'ye gelmek olduğuna karar verdim. Kendimi geliştirebilmek ve kariyerimde ileriye doğru adımlar atmak istiyorum. Her zaman takımı için elinden geleni yapan bir futbolcuyum. Hızlıyım ve yapabileceklerimi sahada göstereceğim" dedi.
Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Allahyar Sayyadmanesh, şunları söyledi:
"Geçen sezon Ukrayna'da 24 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptım. İran Milli Takımı ile çıktığım ilk maçta da gol attım. Her çocuğun hayali, ülkesinin formasını giymektir ve bu hayalim gerçek oldu. Bu formumu yeni takımımda da devam ettirmek istiyorum. Taraftarımızın önünde sahaya çıkmak ve bu büyük kulübü başarıya ulaştırmak için sabırsızlanıyorum."
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