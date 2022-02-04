Giresunspor’da yeni transfer Jean Pyerre’de tümör tespit edildi
Giresunspor’un son transferi Jean Pyerre’in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrolünde testislerinde tümör tespit edildi. Erkeklerin %1'inde görülen, çok nadir sayılabilecek kanser türlerinden testis kanserine yakalandığı tespit edilen oyuncu ülkesi Brezilya'ya gitti.
Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala çok önemli bir gelişme yaşandı. Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Bu gelişme üzerine Jean Pyerre’in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
"HADİ BİR SAVAŞ DAHA YAPALIM!"
Giresunspor'da büyük şoka neden olan bu gelişmenin ardından ülkesine dönme kararı alan Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya’ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”
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