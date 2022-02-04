Islam Slimani, 6 yıl sonra Sporting'e geri döndü
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cezayirli golcü Islam Slimani yaklaşık 6 yıl sonra eski kulübü Sporting'e geri döndü.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani eski takımına geri döndü.
Portekiz'in dev kulüplerinden Sporting, 33 yaşındaki golcüyü renklerine bağladı. Sporting, Slimani ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
?????? ?????? ??????????????— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 3, 2022
Está de volta a casa Bem-vindo, @slimaniislam #EuSouSporting
https://t.co/V6hyNxqWrR pic.twitter.com/avssvq3tmJ
Cezayirli futbolcu ülkesinin Belouizdad takımından 2013 yılında Sporting'e transfer olmuş ve burada geçirdiği üç yılın ardından 31 milyon euro'luk dev ücretle Leicester City'nin yolunu tutmuştu.
Leicester City'de beklenen seviyeye çıkamayan Slimani sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe ve Monaco'ya kiralanırken Fransız ekibindeki golleriyle dikkat çekmiş ve ardından bedelsiz olarak 2021'in Ocak ayında Lyon'a imza atmıştı.
Islam Slimani bu sezon Lyon formasıyla 16 maçta 4 gol kaydetti. Cezayirli golcünün Fenerbahçe kariyeri de hayal kırıklığıyla geçmiş ve 25 maçta 5 golle sezonu tamamlamıştı.
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