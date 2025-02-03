Allan Saint-Maximin transferinde flaş gelişme!
Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği Allan Saint-Maximin transferinin iptal olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesi beklenen Allan Saint-Maximin için flaş bir gelişme yaşandı.
Di Marzio'nun haberine göre Maximin'in Napoli'ye transferi iptal oldu.
İtalyan basını, gün içerisinde Al Ahli ile yaşanan belge sorunu ve Fenerbahçe'nin Maximin için ücret talep etmesi nedeniyle transferin zora girdiğini duyurmuştu.
Maximin, transfer durumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.
Fenerbahçe, bonservisi Al Ahli'de bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Etiketler: #Allan Saint-Maximin #napoli #fenerbahçe
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