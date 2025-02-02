Napoli ile anılıyordu: Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin kararı!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:54

Güncelleme: 02.02.2025 - 18:54

Ara transferde kadrosunu Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic ile güçlendiren Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızına veda etmek üzere.

İtalya'nın Napoli takımının bir süredir transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Allan Saint-Maximin, teklifi kabul ederek sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli Kulübü'nden 1 yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu, transferiyle ilgili kararını açıklamak için Napoli ile Suudi Arabistan ekibi arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyordu.

Napoli, Al-Ahli ile anlaşmaya varınca Saint-Maximin Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetle görüşerek, İtalyan kulübüne gitmek istediğini bildirdi.

"BU FIRSATI KAÇIRMAK İSTEMEM"

Türkiye'de mutlu olduğunu ancak Serie A'da iddialı bir takımda oynama fırsatını da kaçırmak istemediğini ifade eden 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı lacivertli yöneticilere, "Bugüne dek Fransa, İngiltere ve Türkiye liglerinde oynadım. İtalya Serie A'da büyük bir kulüpte forma giymeyi hep istedim. Napoli bana bu fırsatı sundu ve kaçırmak istemiyorum" diyerek izin istediği öğrenildi.

İtalyan basını, Napoli'nin Maximin'in kiralanması ve oyuncunun kiralık sözleşmesiyle birlikte toplam 4 milyon Euro'luk bir transfer operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

KADRODA YER ALMADI

Maximin, Napoli'ye transfer durumu nedeniyle Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.