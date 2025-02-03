Fransız ekibinden son gün hamlesi: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder teklifine yanıt
Fenerbahçe'nin Lens'in Cengiz Ünder için yaptığı teklifi yetersiz bularak reddettiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Lens, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 1.2 milyon Euro kiralama teklifi yaptı. Fransız ekibinin oyuncunun maaş ödemesini Fenerbahçe ile birlikte ödeme isteği kabul görmedi.
Haberde Lens dışında Nantes'in de ilgilendiği Cengiz Ünder'in Fransa'ya transferinin gerçekleşmediği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ İPTAL OLDU
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istemiş ancak daha sonra taraftar tepkisinin de etkisiyle bu transfer rafa kalkmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 162 dakika süre alabildi.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Etiketler: #Lens #cengiz ünder #fenerbahçe
Spor Haberleri
- Galatasaray, Zaniolo transferini açıkladı!
- Milan, Santiago Gimenez'i açıkladı
- Trabzonspor, Zubkov transferini açıkladı
- Alman ekibinden Batshuayi teklifi!
- West Ham, Evan Ferguson'u kadrosuna kattı
- Allan Saint-Maximin transferinde flaş gelişme!
- Fenerbahçe'den Cengiz Ünder teklifine yanıt
- Eyüpspor Berke Özer'in bonservisini açıkladı!
- Dev maçın tarihi belli oldu!
- Beşiktaş'ta yol ayrımı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- İmamdan 3 kızına cinsel istismar!
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Yenilmeyen teğmenler
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı