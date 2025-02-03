Fransız ekibinden son gün hamlesi: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder teklifine yanıt

Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:17

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:17

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Lens, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 1.2 milyon Euro kiralama teklifi yaptı. Fransız ekibinin oyuncunun maaş ödemesini Fenerbahçe ile birlikte ödeme isteği kabul görmedi.

Haberde Lens dışında Nantes'in de ilgilendiği Cengiz Ünder'in Fransa'ya transferinin gerçekleşmediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ İPTAL OLDU

Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istemiş ancak daha sonra taraftar tepkisinin de etkisiyle bu transfer rafa kalkmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 162 dakika süre alabildi.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.