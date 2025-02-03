Milan Skriniar'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Fantastik ve harika bir karar'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 22:17

Güncelleme: 03.02.2025 - 22:17

Fenerbahçe kış transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar'ı kiraladı. Yıldız futbolcu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Skriniar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gerçek anlamda harika bir atmosfer vardı. Tribünde izlediğim ilk maçta da açıkçası taraftarların göstermiş olduğu desteği, yaptığı tezahüratı çok yakinen gördüm. Dün de 90 dakika boyunca taraftarlarımızın desteğini hissettim. Harika bir atmosfer yarattılar. Onların desteklerini fazlasıyla saha içerisinde hissettik. Bizlere galibiyet yolunda çok yardımcı oldular. Dolayısıyla onlara minnettarız. Destekleriyle beraber devam edeceğimizi umuyorum."

"2.5 AYDIR FUTBOL OYNAMADIM"

"Ben, her zaman en iyisini yapmaya çalışan, elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan birisiyim. Evet, gol attım ama şanssız bir andı, orada ofsayta yakalandım. Ancak ben Fenerbahçe’de gol atmak için değil, savunma yapmak için bulunuyorum. Söylemiş olduğum gibi elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya ve takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. 2,5 aydır futbol oynamadım. Dolayısıyla kendi adıma geliştirmem gereken, çalışmam gereken noktalar var ama zaman içerisinde çok daha iyi olacağımı biliyorum."

"FANTASTİK VE HARİKA BİR KARAR VERDİM"

"Aslında başka opsiyonlar da, teklifler de vardı. Ben burada sizler aracılığıyla Başkanımıza ve Sportif Direktörümüze minnettarlığımı sunmak istiyorum. Benimle kontağa geçtikleri ilk andan itibaren fazlasıyla netlerdi. Dolayısıyla bu gerçekten hoşuma gitti. Bunu takdir ettim çünkü futbol sektöründe bu normal bir durum değil. Dolayısıyla net olmaları hoşuma gitti. Ben de burayı tercih ettim ve verdiğim kararda ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferden önce hocamızla, Edin Dzeko’yla ve Sportif Direktörümüzle bir konuşmamız oldu. Bana göre Fenerbahçe’ye katılarak fantastik ve harika bir karar verdim. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Şimdi üzerime düşen, takımıma yardım etmek ve sahada olduğum sürece en iyimi ortaya koymak."

"HALA MESAJLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"

"Taraftarlarımız hala bana ve aile üyelerime mesajlar göndermeye devam ediyorlar. Tabii ki dünyanın başka bir tarafında olduğunuz zaman bu sevgiyi hissedemeyebiliyorsunuz ama buraya geldikten sonra daha net hissediyorsunuz. Benim mutlu olduğumu gördüklerinde ailem de tabii ki mutlu oluyorlar ve taraftarlarımızın bana göstermiş olduğu bu sevgiyi hissediyorlar."

"MUHTEŞEM BAŞARILAR ELDE EDEBİLİRİZ"

"Gerçekten taraftarlarımıza göstermiş oldukları harika destekten ötürü minnettarlığımı sunmak istiyorum. Onların desteğini her maç, her gün fazlasıyla hissediyoruz. Üç kulvarda devam ediyoruz ve Fenerbahçe olarak tabii ki en uzağa ilerlemek istiyoruz. Bu yolda olurken onların desteklerine fazlasıyla ihtiyacımız var. Bana göre beraber muhteşem başarılar elde edebiliriz. Bunun için çok çabalıyoruz takım olarak. Taraftarlarımızın desteğiyle beraber güzel işler başaracağımızı düşünüyorum."