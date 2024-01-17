Allegri'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: 'Yıldız bir oyuncu gibi...'

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Sassuolo maçının ardından milli futbolcu Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:37
Allegri'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: 'Yıldız bir oyuncu gibi...'
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İtalya Serie A'da 20. haftanın kapanışında Juventus, sahasında konuk ettiği Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti. 

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başlarken 57. dakikada kenara geldi ve yerini Federico Chiesa'ya bıraktı.

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

Karşılaşmanın ardından Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kenan Yıldız'ın performansını da değerlendiren Allegri, genç futbolcudan övgüyle bahsetti.

Allegri açıklamasında, "Yıldız bir oyuncu gibi topu kontrol edebilen çok az kişi var. Üstelik nadiren yanlış kararlar veriyor ve bu doğuştan gelen bir yetenek. Bunu ona öğretmemize gerek yoktu. Fark yaratabileceği için ondan daha fazlasını yapmasını istiyorum" dedi.

Bu sezon Juventus formasıyla 19 maçta süre alan Kenan Yıldız, 5 gol ve 1 asist kaydetti.


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