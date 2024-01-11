Eski Juventuslu futbolcudan Kenan Yıldız yorumu!
İtalya Serie A ekibi Juventus'un eski savunma oyuncusu Andrea Barzagli, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la ilgili konuştu. Barzagli, "Üzerindeki baskıyı nasıl kaldıracağını bilen bir teknik direktörü var" dedi.
Juventus'un eski oyuncularından Andrea Barzagli, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la ilgili görüşlerini aktardı.
Kenan Yıldız'ın kulübün efsane ismi Del Piero ile kıyaslandığı hatırlatılan Barzagli, "Yetenekli olduğu kesin. O yaşta bazı golleri atmak insanın yüzünü gülümsetiyor. Umarım gelişir. Üzerindeki baskıyı nasıl kaldıracağını bilen bir teknik direktörü var" dedi.
'NASIL YÖNETECEĞİNİ BİLİYOR'
Barzagli ayrıca, "Allegri, genç oyuncuları nasıl yöneteceğini iyi biliyor. Dybala'nın Palermo'dan 30 milyon euro'ya transfer edildiği zamanı hatırlıyorum. İlk iki ay hiç oynamadı. Çok fazla baskı vardı, sonra oynadı ve goller atmaya başladı" şeklinde konuştu.
Juventus forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, 2 gol attı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- Kartalları sırtında taşıyan Nazlı
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- 152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi