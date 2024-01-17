Kenan Yıldız 11'de yer aldı, Juventus 3 golle kazandı!

Juventus, Kenan Yıldız'ın da sahaya çıktığı maçta Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:18
Kenan Yıldız 11'de yer aldı, Juventus 3 golle kazandı!
Abone Ol google-news
Player Alanı

İtalya Serie A 20. hafta karşılaşmasında Juventus, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçı Juventus 3-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 37'de Dusan Vlahovic ile 89. dakikada Federico Chiesa attı.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Juventus, 49 puana yükseldi. Sassuolo, 19 puanda kaldı.

Juventus, ligde gelecek hafta Lecce deplasmanına gidecek. Sassuolo, Monza deplasmanında puan mücadelesi verecek.


juventus sassuolo Kenan Yıldız serie a

İlgili Haberler

Juventus, 90+1'de hayat buldu

Juventus, 90+1'de hayat buldu
Eski Juventuslu futbolcudan Kenan Yıldız yorumu!

Eski Juventuslu futbolcudan Kenan Yıldız yorumu!
Kenan Yıldız muhteşem vurdu, Juventus yarı finale uçtu!

Kenan Yıldız muhteşem vurdu, Juventus yarı finale uçtu!

En Çok Okunan Haberler