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Alman basını duyurdu: Alexander Nübel'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Alman basını duyurdu: Alexander Nübel'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

7.07.2026 10:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Alman basını duyurdu: Alexander Nübel'in Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Bayern Münih forması giyen Alman kaleci Alexander Nübel'i kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş kaleci transferini resmiyete kavuşturmaya çok yakın. Uzun süredir gündeminde olan Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren siyah beyazlıların, Alman file bekçisinin yanı sıra kulübü Bayern Münih ile de her konuda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Beşiktaş, Nübel için Bayern Münih'e 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşmada 5 milyon Euro'luk da bonus paketi olduğu belirtildi.

Haberde, Alman kaleci ve temsilcilerinin de 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardığı kaydedildi. Alexander Nübel'in Beşiktaş'ta yıllık net 5 milyon Euro'dan fazla kazanacağı ifade edildi.

3 sezondur Stuttgart'ta kiralık olarak forma giyen kaleci, Alman Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyordu. Geçen sezon Stuttgart'ta 49 maça çıkan çıkan Nübel 70 gol yerken, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Bayern Münih #Alexander Nübel

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