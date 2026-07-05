Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...

Beşiktaş, İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
İlhan Fakılı, geçen sezon Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Clermont formasını giydiği 34 maçta 4 gol ve 3 asist kaydeti.