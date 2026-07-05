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Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...

Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...

5.07.2026 21:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş İlhan Fakılı transferini resmen açıkladı! Sözleşme ayrıntıları belli oldu...

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 20 yaşındaki Fransız doğumlu Türk futbolcu İlhan Fakılı'yı renklerine bağladığını duyurdu.
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Beşiktaş, İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İlhan Fakılı, geçen sezon Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Clermont formasını giydiği 34 maçta 4 gol ve 3 asist kaydeti.

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