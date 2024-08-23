Mattia Croci-Torti: 'Beşiktaş, Fenerbahçe'den daha hızlı'
Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, takımının geriye düşmesine rağmen karakter ortaya koyduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Croci-Torti, "Sahaya kazanmak için çıktık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, iyi oynadılar. Rakibin çok kaliteli futbolcuları var. Şanssız goller yedik. Takımım çok karakterli, geriye düşünce geri dönmeyi bildik. Avrupa'da tecrübe kazanıyoruz ve korkusuz oynuyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da öyleydi. İçeride oynamamıza rağmen Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3 gol yedik. Bundan ders çıkarmamız lazım. Beşiktaş, İstanbul'da yenmek zorunda. Bu da onları baskı altına sokuyor. 3-3 İstanbul'a avantajlı gitmemizi sağlayan iyi bir skor" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın önemli oyunculara sahip olduğunu aktaran Croci-Torti, "Gedson Fernandes ve Rafa Silva gibi oyuncularla oynadılar. Mourinho, Gedson'u Tottenham'a istemişti. Biz çok organizeydik, çok iyi oynadık. Oyuncularımdan memnunum ama tek beğenmediğim konu duran toptan gol yememiz. Çoğu zaman ligde de kötü zamanlarda gol yiyoruz. Maçlarda daha konsantre olmamız lazım. Top bizdeyken iyi oynuyoruz ama kötü zamanlarda gol yiyoruz" şeklinde konuştu.
Croci-Torti, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda elendikleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı kıyaslayarak, "Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hızlı futbol oynuyor. Topu kapınca direkt ileri oynuyorlar. Fenerbahçe ise daha yavaş ve ayağa oynuyor. Topu aldıklarında Dzeko'yu arıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
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