Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti: İlkay Gündoğan'ın menajerinden transfer açıklaması!

İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili açıklamada bulundu.

İlhan Gündoğan, deneyimli futbolcu için Galatasaray ile ilgili çıkan anlaşma haberlerini yalanladı.

"RESMİ GÖRÜŞME YOK"

Emek Ege'ye konuşan İlhan Gündoğan, "Şu an Türkiye'den herhangi bir kulüple yapılmış bir anlaşma ya da devam eden resmi bir görüşme söz konusu değil. Bu tür haberlerin neden çıktığını anlamakta güçlük çekiyorum..." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.