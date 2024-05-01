Alman basını duyurdu: Union Berlin'den Nenad Bjelica kararı!

Almanya 1. Futbol Ligi ekibi (Bundesliga) Union Berlin'in Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayıracağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:29
Alman basını duyurdu: Union Berlin'den Nenad Bjelica kararı!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, sezon sonunda teknik direktörü Nenad Bjelica'ya veda edebilir.

Alman basınından Kicker'de yer alan haberde, Alman ekibinin sezon sonunda Bjelica ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtildi. Bjelica'nın kasım ayında göreve geldikten sonra takımı üst sıralara taşıdığı ancak son dönemde Union Berlin'in yeniden küme düşme potasına indiği hatırlatıldı. Bjelica'nın işleri yoluna koyamadığı ve kulübün bu nedenle Hırvat teknik direktörle yollarını ayırmak istediği ifade edildi.

SEZONA TRABZONSPOR'DA BAŞLADI

Trabzonspor ile sezona başlayan Nenad Bjelica, ekim ayında bordo-mavililerden ayrılmış ve kasımda Alman ekibi Union Berlin'e imza atmıştı. Union Berlin'in başında toplamda 18 maça çıkan Bjelica, 5 galibiyet, 5 berabrlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Union Berlin, ligde oynadığı 31 maçta topladığı 30 puanla ligde 14. sırada yer alıyor. Kulübün, küme düşme hattında yer alan Mainz ile arasında 2 puan bulunuyor.


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