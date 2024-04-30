Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'dan ortak basın toplantısı: Trabzonspor'dan transfer açıklaması!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 12:35

Güncelleme: 30.04.2024 - 12:35

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan ile Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Ertuğrul Doğan: "Bugün Trabzon için önemli bir gün. Bugün 30 Nisan. 8. şampiyonluğumuzun yıl dönümü. 8. şampiyonluğu tekrar kutluyorum.

"TRABZONSPOR HER ZAMAN YARIŞMALI"



Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor, şampiyonlukları gelenek haline getirmek istiyorsa her zaman bir arada olmak zorunda. Hocamızla olan birlikteliğimiz gibi camiamız bir olmalı. Eski yöneticileriyle, başkanlarıyla bir olmak zorunda. Ancak, bu şekilde şampiyonlukları gelenek haline getirebiliriz. Trabzonspor camiasının boğaza bayrak asmayı sürekli hale getirmesi lazım. Bunun için de birlikte olması lazım."

Abdullah Avcı: "Başkanım, biz aslında 3 seneyi bitirdik. Finansal durumla başkan ilgileniyor. Ben de teknik tarafıyla ilgileniyorum. Trabzonspor'un sürdürülebilir başarılı olması lazım finansal ve teknik olarak bir dünya markası olabilir nitelikte. Bu coğrafyaya doğru yatırımlar yapılması gerekiyor. Biz 2.5 senedir akademisiyle, yukarısıyla çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her zaman yarışmak durumundadır. Bunu yapmak için teknik ve finansal olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Başkanın bana koşulsuz desteği, yarattığı ortam Trabzonspor için daha fazla yaratmayı sağlıyor."

-Neden birlikte basın toplantısı yapıyorsunuz?

Ertuğrul Doğan: "Biz hocamızla 3.5 senede çok özel başarılar yakaladık. Çok ciddi emek verdik. Bir bütün halinde hareket ettik her zaman. Hocam benim, ben hocanın aklından ne geçtiğini bilirim. Trabzonspor'un vizyonu bu olmalı. Kendi içimizde çok güçlü olmalıyız. Hocayla başkan ilişkisi, oyuncularla ilişki, yöneticilerle ilişki, futbolcularla ilişki, taraftarla ilişki... Trabzonspor, bu kadar güçlü rakiplere karşı hak ettiği başarılara ulaşmak istiyorsa birlikte olmalıyız. Görüntü değil, gönülden birlikte olmalıyız."

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA



Abdullah Avcı: "10 Kasım 2020. Trabzonspor'a ayak bastığım gün. 3.5 sene geçti. Arada 7 aylık boşluk var. Buraya gelirken koşulsuz destek, yarattığı ortam... Çok sağlıklı bir ortam yarattı. Çabası için teşekkür ederiz. Çok huzurlu ve çok rahat çalışıyoruz. Bir taraftar gibi ama ciddi şekilde başkan sıfatında ve konumunda. Yarattığı ortam çok güzel. İkinci seferinde de tekrar gelirken, Trabzonspor büyük marka tamam ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman buradayız."

-Şampiyon olan takım 100 puanı geçecek gibi duruyor. Trabzonspor gelecek sezon bu puanları yakalayabilir mi?

Abdullah Avcı: "Çok sağlıklı bulmuyorum puan skalasını. Önümüzdeki senelerde böyle yüksek puan skalasının olacağını düşünmüyorum. Şampiyonluğu herkes istiyor ama sürdürülebilir olmak, yarışmak... Bazen 1, bazen 2 olursunuz ama Trabzonspor her zaman yarışın içinde olmalı. Bu oyun artık organizasyon oyunu. Sağlıklı ortama yetenekli oyuncu dahil edersen yarışırsın. Sadece önümüzdeki sezon değil, Trabzonspor'da uzun vadeli planları doğru yapmak gerek. 16-17 takımı geçmek de bir başarıdır, oyuncu kazandırmak, oyunu geliştirmek de bir başarıdır. Trabzonspor bunu senelerdir gerçekleştirmiş, dalgalanma yaşamadan sürekli başarılı olması için çalışıyoruz."

Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluk sürecine, şampiyonluğa giden yol belli. Önce en önemli konu ekonomik anlamda hazırlık. Bunu daha önce de belirttik. Şampiyonluktan önceki sezonu, hocamızla beraber hangi oyuncuları, nasıl profilde alacağımızı, hangi maliyetlere alacağımızı belirlemiştik. Sezon bitimiyle beraber, çok daha önceden anlaşılan oyuncuları basına açıkladık ve yola devam ettik. Aldığın oyuncunun parasını vaktinde vermek önemli, en önemli konu bu. Herkes bu işi profesyonel olarak yapıyor. O dönem birlikteliği de sağlamıştık. Yıllarca unutulmayacak, güle oynaya, tüm dünyanın konuştuğu bir şampiyonluk yaşamıştık. Aynı şeyleri yeniden yapmak için yola çıktık. Hocamızla beraber 3-4 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. 2 izleme ekibi ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Biz ekonomik durumları değerlendiriyoruz. Bugüne kadar anlaştığımız oyuncular var, hocamızın da onayıyla."

"KUPANIN SAHİBİ OLMASI LAZIM"



Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluk için yapılması gereken tüm hazırlıkları yapıyoruz. Hocamız ayrı hazırlanıyor, biz yönetim olarak ekonomik açıdan hazırlanıyoruz. Tek bir amacımız var, bayrağımızı boğazda yeniden dalgalandırmak."

Abdullah Avcı: "3.5 senedir Trabzonspor'da sorunsuz ve huzurlu çalışıyorum. O ortamı en sağlıklı biçimde kendisi hazırlıyor. Başkan transfer konusunda benden daha hızlı. 6 ay evvel geldiğimde, takımın organizasyonunu oturtmak için çalıştım. Ulaşılabilir hedefler koyduk, lig 3'üncülüğü ve Türkiye Kupası. 3'üncülük, Avrupa kupaları ve orada sahne almak, ekonomik olarak kulübe katkı sağlamak gibi değerleri var. Yoğun maçlara hazırlanırken, bir yandan yoğun bir şekilde transfer çalışmaları yapıyoruz. Whatsapp'tan, facetime'dan görüntülü görüşmeler yapıyoruz. Amacımız Trabzonspor'u anlatmak. Avrupa'daki herkes Trabzonspor'u çok iyi biliyor. Hedeflerimizi, organizasyonumuzu anlatıyoruz. Çok net geri bildirimler alıyoruz. Tecrübeli, genç, yatırım transferler olacak. Oyun felsefesi oturuyor. Daha hızlı ve agresif takım oluşturmaya çalışıyoruz."

Ertuğrul Doğan: "Ben bu şehirde, o sokaklarda büyüyen bir çocuk olarak gelebileceğim en şerefli görevdeyim. Bunun çok mesuliyeti var. Tek tek yerine getirmemiz lazım. Taraftarlıktan geldiğim için ne istediklerini çok iyi biliyorum. Neye sinirlendiklerini biliyorum, anlıyorum. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum ama başka sıfatla hareket etmek zorundayım. Trabzon şehri güzel, heyecanlı futbol ve şampiyonluk istiyor. Şampiyonluktan başka bir şey mutlu etmiyor. Ligi bu sezon en iyi yerde bitirmek ve Türkiye Kupası için mücadele ediyoruz bu sezon. Bazı şeyler istemekle olmuyor. Biz de o yıllar boyu hep akıllarda 'Gönüllerin şampiyonu Trabzonspor, öyle böyle Trabzonspor' falan bunlardan çıkmamız lazım. Gönüllerin şampiyonu değil şampiyonluk kupasının sahibi olması lazım, bayrağın boğazda dalgalanması lazım. Bunun için de belli başlı şeylerin yapılması lazım. En başta ekonomi. Her 2-3 yılda bir Trabzonspor camiasının konusu battık mı, çıktık mı olmaması lazım. Bunların konuşulmadığı bir Trabzonspor hayal ediyorum."

"TÜM ÇABA FİNANSAL DURUM"



Ertuğrul Doğan: "Çok ciddi çalışmalarımız var. 1 yıl 1 aydır başkanım. Ödenen para bu süreçte 140 milyon Euro'yu buldu. Buna rağmen borcumuz 4 milyar seviyesinde. Ya bunlar ödenemeseydi ne olacaktı? Trabzonspor camiasının bunlara hazır olması lazım. Ekonomik sorunlardan bir şekilde çıkmamız lazım. Önüne daha çok düzgün şekilde bakması, planlama yapması lazım Trabzonspor'un. Altyapıda çok önemli çalışmalar yapılıyor. Hiç gündeme gelmiyor ama gündemde olması lazım. Trabzonspor'un ekonomi ve altyapıda başarılı olması lazım. Bunları sağlarsak sürdürülebilir başarı olur. Zamana, desteğe iyi ihtiyacımız var. Benim maddi desteğe ihtiyacım yok, Trabzonspor camiası manevi destek vermeli. Tabii ki transfer konuşacağız. Bu bir şov oyunu. Buralarda ne yaparsan yap sahada başarılı olman lazım. Doğruya gitmek için de sahada başarılı olman lazım. İşi en zor olan yönetim biziz. Ben bu borcu kapatmaya talibim. Ben bu borcu kapatabilirsem çocuklarıma büyük bir gururla 'başka bir şey başardım' diyebilirim. Trabzonspor'un kaostan çıkması için bunu başarması lazım. Hocamızla, oyuncularımızla beraber taraftarımızın büyük desteğiyle önümüzdeki yıl zirveye oynayan bir takım istiyoruz. Özeti bu. Bunun olması için de hepsinin olması lazım."

Abdullah Avcı: "Başkanın tüm çabası sürdürülebilir finansal durum. Tek başına buna göğüs geriyor. Trabzonspor taraftarının sonsuz desteğini bilenlerdenim. Bizi yalnız bırakmasınlar. 4 maç ceza aldık. Her takımın başına gelir. Biz duygularımızı dengeleyelim. En güçlü silahımızdan, bir oyuncudan eksik gibi oynuyoruz taraftar olmayınca. Biz yarışan ve üreten bir takım olmalıyız. Trabzonspor, verimli topraklarda. Türk futboluna oyuncular kazandırmıştır. Biz bunu daha iyi dizayn etmeye çalışıyoruz. Ben altyapıdan çıkan bir teknik direktörüm. 1,5-2 sene evvel başlattığımız akademideki eğitim sağlıklı şekilde devam ediyor."

Abdullah Avcı: "Ben ve ekibimle beraber, akademiye geçen gittim sunum yaptım 1.5 saat. Buradaki amaç, Trabzonspor'un nasıl bir felsefeyle oyuncu yetiştirmeli. Daha atletik, daha agrefis, daha fazla topa sahip olan, daha hızlı oynayan bir takım oluşturmak için hem akademi hem transfer politikasını böyle belirliyoruz. Aynı zamanda antrenör de yetiştireceğiz. Bunu daha evvel yaptım. Benim ekibimden çıkan antrenör sayısı çok fazla. Akademiden antrenörler haftalık olarak a takıma alacağız. Bir futbol takımı, bir müsabakaya nasıl hazırlanıyor 1 hafta. Akademi takımı yan sahada, benimle aynı saatte antrenman yapıyor. Antrenman planlamasını yaparken 2-3 oyuncu gelsin, bütün takım gelsin taktik çalışma yapacağız. Kayserispor maçı öncesi taktik çalışmasını U19 takımıyla yaptık. Ertesi gün gidip teşekkür ettim. Bu çalışma, bu organizasyonla beraber sabır istiyorum. Şampiyonluk senesinde taraftar sabretmişti. Oyuna sabır istiyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar. Sürekli yarışan bir takım olacağız."

AHMETCAN KAPLAN AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor bir geçiş dönemi yaşıyor. Çok ciddi hazırlığımız var, bu bir gerçek. Bulabileceğim rakamları anlattığım zaman, insanlar biraz farklı gözle baktılar, farkındayım. Geldiğimiz dönemden beri çok önemli ekonomik işler yaptık. 140 milyon euro'nun 120 milyon euro'su karşılıksız şekilde yapıldı. Bu kulübün ekonomisinin yapılanmasıyla alakalı 3 projemiz var, çok ciddi. 2'si sona geldi. Bunlardan biri Kartal projesi, son aşamadayız. Bu projelerden nasıl bir sonuç bekliyoruz, nereye varacağımızın planlamasını yaptık. Bir aksilik olmazsa Trabzonspor önümüzdeki yıllarda ekonomik sıkıntı yaşamayacak. Burada durma niyetimiz yok. Bu çok farklı bir mücadele, bunun iyi anlaşılması lazım."

Ertuğrul Doğan: "Biz şampiyon olduğumuz yıl 35 milyon euroluk bir kadro vardı. Şu anda da 35-40 milyon euro'luk bir takım kurmak, maliyet olarak 50-60 milyon euro olmak zorunda. Trabzonspor'un gelirleri ise topladığımız zaman 15 milyon euro'yu bulmuyor. Her yıl 45-50 milyon euro para bulunması lazım. Bu çok önemli şekilde düşünülmelidir. Aksi takdirde borcu bu yıl kapatırsın, 2-3 yıl sonra tekrar olur. Bunlar bugünden yarına hemen çözülecek işler değil ama çözebileceğimizi camiaya gösterdik. Trabzonspor'un önümüzdeki yıl hedefi şampiyonluktur. Ciddi gelire ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu bunun hazırlığını yapıyor."

Abdullah Avcı: "Ahmetcan Kaplan'ı tanımıyordum. Bu kim dedim, altyapıdan dediler. Buranın yüzü olması lazım dedim, görüntüsü profili. Ahmetcan'a formayı ben vermedim, o aldı. Şampiyon takımda 18 maç oynadı. 9.5 milyon Euro'ya Ajax'a gitti, Avrupa'nın en iyi akademisine sahip takımı Trabzonspor akademisinden oyuncu aldı."

YABANCI VAR HAKEMİ



Ertuğrul Doğan: "Türk futbolunda adaletin olmadığı her yerde, üstüne basa basa her zaman söylüyoruz. Özellikle İstanbul kulüplerinin üzerine kurgulanmış, bu çok net, sistemle mücadele ediyoruz. Trabzonspor olarak hem kendi adımıza hem tüm Anadolu adına sesimizin çok daha gür çıkacağı bir dönem yaşayacağız. Açık söylüyoruz. TFF seçimleriyle ilgili duruşumuzun ana sebeplerinden biri bu. Trabzonspor olarak hiçbir kulübün kavgasıyla işimiz, alakamız olmaz. Trabzonspor'un kafasındaki tek gerçek kendi kulübünün çıkarları ve Anadolu kulüplerine de çıkabildiği kadar sahip çıkmak. Türk futbolunda radikal değişiklik olmalı. TFF'yi defalarca bunu yapamadığı için istifaya davet ettik, tanımadığımızı söyledik. Trabzonspor'un ve Anadolu kulüplerinin çok ciddi rol aldığı, kendi şehirlerine sahip çıktığı yeni bir federasyon istiyoruz."

Ertuğrul Doğan: "Türk futbolunda adaletin olmadığı her yerde, üstüne basa basa her zaman söylüyoruz. Özellikle İstanbul kulüplerinin üzerine kurgulanmış, bu çok net, sistemle mücadele ediyoruz. Trabzonspor olarak hem kendi adımıza hem tüm Anadolu adına sesimizin çok daha gür çıkacağı bir dönem yaşayacağız. Açık söylüyoruz. TFF seçimleriyle ilgili duruşumuzun ana sebeplerinden biri bu. Trabzonspor olarak hiçbir kulübün kavgasıyla işimiz, alakamız olmaz. Trabzonspor'un kafasındaki tek gerçek kendi kulübünün çıkarları ve Anadolu kulüplerine de çıkabildiği kadar sahip çıkmak. Türk futbolunda radikal değişiklik olmalı. TFF'yi defalarca bunu yapamadığı için istifaya davet ettik, tanımadığımızı söyledik. Trabzonspor'un ve Anadolu kulüplerinin çok ciddi rol aldığı, kendi şehirlerine sahip çıktığı yeni bir federasyon istiyoruz."

-Yabancı VAR hakemi için ne düşünüyorsunuz? Yabancı orta hakem olsun mu?

Ertuğrul Doğan: "Hakem camiasının güvenilirliği konusunda tüm kulüplerin aklında bir sıkıntı var, bu çok net. Trabzonspor'un başına bu yıl VAR'da akla hayale gelmeyecek şeyler geldi. VAR sistemi niye geldi, bu kadar maliyete niye katlanıldı? Sahada bir hata olmasın. Orta hakemler bazen pozisyon gereği göremeyebiliyor, anlık bir olayı kaçırabiliyor, hayatın doğal akışında var. VAR'ın başında oturan bir kişinin bir görüntüyü defalarca oynatıp ileri geri sarıp başka karar veriyor olması mantıklı değil. Yabancı VAR hakemi, bu işleri doğruya götürecekse mantıklı. Yabancı orta hakem de olur. Avrupa'nın her yerinde olan şeyler bunlar. İnsanlar şu psikolojiden çıkmalı, kimse hak etmiyor; kafalarda sahadaki adaletle ilgili soru işareti olmamalı. Bu sporun kendi duygusuna aykırı. Fenerbahçe maçından sonra İstanbul'da bir açıklama yaptım; Trabzonspor kendisi için asla ekstra bir talebi yok, hiçbir takımın da aleyhine bu tip kararlar verilmesini doğru bulmuyorum, sporun tabiatına terstir, kimse hak etmiyor. Gelişime götürecek her şeyin Trabzonspor yanındadır, destekçisidir."

BATISTA MENDY AÇIKLAMASI



Ertuğrul Doğan: "Kartal projesinin satın alımıyla alakalı son imzadayız. Trabzonspor, bu mülkü Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye başkanlığı döneminde 29 yıl önce almış. Siyaset, Trabzonspor'a çok destek veriyor deniyor. 29 yıldır Trabzonspor'un bunun dışında herhangi bir mülk yoktur. Hiç destek almadığını söyleyen İstanbul kulüplerimizin aldığı arsaları, arazileri, yerleri söylemek ayıp olur. Kendilerine ciddi mülk kattılar. Kendi camiaları adına iyi iş yapmışlar, yadırgamıyorum. Kime destek veriliyor, kime destek verilmiyor, camiam adına söylemek zorundayım. Trabzonspor'un aldığı bir destek yoktur. Trabzonspor'a İstanbul'da ciddi tesis, altyapı, konaklama, idari anlamda da bir yer talebimiz söz konusu. Bir proje geliştirmek adına yer talebimiz var, Trabzon'da da var. İstanbul Kartal'da da son aşamada bir projemiz var."

-Batista Mendy'e transfer teklifi var mı?

Ertuğrul Doğan: "Mendy'e gelen resmi teklif yok. Trabzonspor'un da satma gibi bir düşüncesi yok. Önümüzdeki sene yarışan bir Trabzonspor yaratmak istiyoruz. Çok ciddi ve çok farklı bir teklif gelmedikçe görüşümüz net. Başka oyunculara gelen teklif var. Yılın sonunda hocamızla oturup değerlendireceğiz."

Abdullah Avcı: "Bizim şehrimiz kabul etmiyor ama pas oyununu oynatmaya devam edeceğiz. Büyük takımlar bunu oynamak zorunda. Manchester City... Pep... Uzun zamandır seyrediyoruz. Artıları eksileri var. Liverpool'un da ona göre artıları eksileri var. Topun havada dolaştığı, çabuk kayıpların olduğu, geçiş oyunlarının çok olduğu bir süreçten daha dengeli, kontrollü, baskılı bir oyun oynayacaktır Trabzonspor. Ben en çok City'i seyrediyorum. Leverkusen'i de seyrediyorum. Oyuncular oyunun içinde rotasyon olarak bölgeleri değiştiriyor artık."

ONUACHU AÇIKLAMASI

Ertuğrul Doğan: "Paul Onuachu'nun kulübüyle görüşüyoruz. Bonservisli satmak istiyorlar. Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz."

Abdullah Avcı: "Çok senelerdir söylüyorum. Ligimizde yetenekli oyuncu, oyun organizasyonu olmadan maçı çözebiliyor. Yurtdışına çıkınca da oyun organizasyonundan sıkıntı yaşıyoruz. Ben organizasyon içine yetenekli oyuncu dahil etmek istiyorum. O zaman fark yaratıyoruz. Karışık, bireysel oyun belli bir yerde maç kazanıyor. Sürekli başarılı olamıyor. Bu ligi çok iyi tanıyorum. Bu ligde en çok maça çıkan teknik direktörüm. Devamlı yarışıyorum. Ligin fotoğrafını, oyuncu profilini biliyorum."

Ertuğrul Doğan: "Ben 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bütün hayatım Trabzon'da geçti. Ben o mahallede, stadyumda büyüdüm. Dayılarım sayesinde çok işin içinde büyüdüm. Ben hayatım boyunca Trabzonspor'a borçlu kalacağım. Hiç kimse Trabzonspor'un ona kattığından daha büyük şey katamaz. Ben bu halka, insanlara doğruyu anlatıyorum. Bu gerçek benim işime yarayan bir gerçek değilim. 140 milyon euro kasaya soktum, yüzde 10'unu bile transfere harcamadım. Ben de taraftarken transfer yapan başkanı severdim. Başkanın iyisi transfer yapanıdır. Taraftar açısından böyle. Uçakların biri iner biri kalkardı. Parayı ben buldum, ben harcadım, en azından bulduğumu harcadım derdim. Onu yapmadım, zoru ve doğruyu seçtim. Şehirdeki tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, büyüklerimize doğruyu anlattım. Çok dayak yedik bu yüzden. Bu dayak süresince dostumuzu düşmanımızı tanıdık. Her şeyin iyi tarafından bakmak lazım. Birçok kardeşimizin lafta kardeş olduğunu, birçok ağabeyimizin ağabeylik yapmadığını gördük. Bunları yaşamak güzel değildi ama bizi kuvvetlendirdi."