Spor yazarları Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Muhteşem dönüşün mimarı Onuachu'

Yayınlanma: 29.04.2024 - 08:27

Güncelleme: 29.04.2024 - 08:27

Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Gaziantep FK'yi 4-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Erman Özgür: Meşhur Karadeniz fırtınası yaklaşık 20 dakika sürdü ve Gaziantep bu fırtınaya direnemedi. Bana göre ilk yarıyı bu kadar vasat oynamış bir takımın geri dönüşü için birkaç detay vardır. Öncelikle doğru değişiklikler (Abdullah Avcı yaptı), oyuna karakter koyan oyuncuların devreye girmesi (Visca, Onuachu ve Bardi gibi) ve son olarak soyunma odası motivasyonunun da devre arasında sağlanması. Bu detaylar biraraya geldi ve Trabzonspor izleyenlere galibiyet, güzel goller kısacası harika bir maç izlettirmiş oldu. (Fanatik)

"MUHTEMEŞEM DÖNÜŞÜN MİMARI ONUACHU"

Olcay Çakır: Mesele onu topla buluşturmaktaydı. Onuachu kupada Karagümrük maçında aldığı süre içinde yeniden neler yapabileceğini zaten göstermişti. Devamı da dün akşam gelmiş oldu. Birbirinden güzel üç gol ve bir asiste imza atarak takımının muhteşem dönüşünün de mimarı oldu. (Fanatik)

"MAÇIN DÖNMESİ TESADÜF DEĞİL"

Engin Kehale: Çarklar işlemeye başlayıp, Onuachu iki kenardan birden beslenince 18 dakikada 4 golle geri dönen bir Trabzonspor gördük. Nijeryalı, gerçekten özel oyuncu. Topu bir şekilde onun yakınına getirip ceza sahasında çoğalabildiğiniz anda, topun kaleye girme ihtimali çok yüksek. 3 gol 1 asistle yine şovunu yaptı. Bu galibiyet, iki hedeften birini yani lig üçüncülüğünü Avcı için rahat bir konuma getirdi gibi gözüküyor. İkinci hedefi, yani Türkiye Kupası içinse doğru yapı konusunda önemli ipuçları barındırıyor. Ligin ikinci yarısının bir kısmında ritmini bulan Trabzonspor’un iki önemli parçasıydı Trezeguet ve Umut Güneş. Maçın onların girişinin ardından dönmesi tesadüf değil gibi gözüküyor. (Hürriyet)

"İLK YARIDAKİ GÖRÜNTÜ SORGULANMALI"

İskender Günen: İkinci yarıda Trezeguet ve Umut girdikten sonra ise ilk yarıya göre kendi gerçeğine dönen bir Trabzonspor gördük. Onuachu'nun, Visca'nın getirdiği toptan sonra attığı golün ardından konsantrasyonu ve motivasyonu öne çıkan bir takım oluştu. Gaziantep'in 2-1'den sonra oyunu tamamen kendi alanında kabul etmesi ve hücumu hiç düşünmemesi sonucunda gelen ikinci golden sonra bordo-mavililer, oyunda tamamen üstünlüğü ele aldı. Hat-trick yapan Onuachu'nun attığı 3. golden sonra ise Gaziantep'in direnci tamamen düştü ve oyunu istediği gibi yönlendiren taraf Trabzonspor'du. Nijeryalı golcünün yokluğunda sorunlar ortaya çıkmakta fakat var olduğu her maçta geldiğinden beri takıma yaptığı katkı gerçekten çok fazla. Üçüncülük için alınan 3 puan doğaldır ki büyük önem taşımakta. Ama ilk yarıdaki görüntünün sorgulanması gerekmekte. (Sabah)