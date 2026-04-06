6.04.2026 18:51:00
Cumhuriyet Spor
Alman basını yazdı: Hoffenheim'dan Ozan Kabak kararı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim'ın, 25 yaşındaki milli oyuncu Ozan Kabak ile yeni sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak ile sözleşme uzatma görüşmelerinde sona yaklaştı.

Sky DE'nin haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Haberde yer alan bilgilere göre Hoffenheim'ın, 25 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı planladığı ifade edildi.

20 MAÇTA 4 GOL

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 20 maça çıkan milli savunmacı, 4 gol kaydetti.

