Erkekler Kupa Voley'de ilk finalist belli oldu!

6.04.2026 18:46:00
Ziraat Bankkart, Kupa Voley Dörtlü Final'in yarı finalinde karşılaştığı İstanbul Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yenerek finale yükseldi.

Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana galibiyle finalde karşılaşacak.

Salon: ESTÜ Spor Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş

Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Kooy, Burakhan Tosun)

İstanbul Gençlikspor: Emre Berat Fırat, Sercan Yüksel Bidak, Padar, Sharifi, Fatih Eren Uğur, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Yiğit Savaş Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)

Setler: 25-23, 25-18, 24-26, 25-20

Süre: 118 dakika

