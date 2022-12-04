Brighton'lı futbolcu Deniz Undav'dan Galatasaray'a mesaj
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Deniz Undav'ın Galatasaray'a olası transferine sıcak baktığı ileri sürüldü.
Galatasaray'da transfer taarruzu başladı. Sarı-kırmızılıların özellikle bu hafta gündemdeki oyuncular için resmi temaslarda bulunacağı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılılar, devre arasında yapacağı kritik hamlelerle sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Fanatik'in haberine göre, İngiltere'de Brighton forması giyen 26 yaşındaki Alman pasaportlu Türk santrfor Deniz Undav, Galatasaray'ın ilgisi üzerine sarı-kırmızılı kulübe haber yollayarak, "Ben Türkiye'de oynamaya hazırım" dedi.
Galatasaray'da 2 yabancının yanında 3. santrfor olarak düşünülen golcü oyuncu, büyük umutlarla transfer olduğu Brighton'da süre alamadığı için mutsuz.
Ancak küçüklüğünden beri Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen Deniz'in, koşullar ne olursa olsun sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği ileri sürüldü.
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