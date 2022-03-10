Alman basınından Fenerbahçelilere Joachim Löw müjdesi

10 Mart 2022 Perşembe, 10:23

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de gelecek sezon sezon için yeni teknik direktör bulma çalışmaları sürüyordu.

Başkan Ali Koç'un yürüttüğü çalışmalar sonunda Alman teknik direktör Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

ALMAN BASINI DA AÇIKLADI

Alman teknik direktör Joachim Löw ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler artık son aşamada.

Alman LIGABlatt geçtiğimiz hafta iki tarafın bir araya geldiğini ve detaylar üzerinde görüştüğünü bildirmişti. Bu kez bir başka Alman haber sitesi onefootball.com, Türkiye ve Almanya'dan gelen bilgilerin, imzaların yakın bir zamanda atılacağını gösterdiğini duyurdu.

"ALMANYA'DAN 2 YARDIMCI GETİRECEK"

Tarafların tüm noktalarda fikir birliği içinde olduğuna vurgu yapılarak, "Kanaryalar Löw'ün sözleşmesini kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımın bir hafta içinde yapılması muhtemel. Löw'ün, yapıcı bir değişim içinde olan İsmail Kartal'ın yanı sıra Almanya'dan 2 yardımcı daha getirerek işi yürütmesi planlanıyor" denildi.



