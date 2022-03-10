Medya ombudsmanı Faruk Bildirici'den Güntekin Onay'a tepki: Digitürk sözcüsü gibi konuştu

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Güntekin Onay’a hitaben, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bildirici, "Digitürk’ün sözcüsü gibi konuştu! Yayın ihalesi konusunda patronunu savunması, bağımsızlığı ve yorumlarına gölge düşürdü" dedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 10:11
Medya ombudsmanı Faruk Bildirici'den Güntekin Onay'a tepki: Digitürk sözcüsü gibi konuştu
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Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, futbol yazarı ve yorumcusu Güntekin Onay’ı eleştirdi. 

Bildirici, Güntekin Onay’ı eleştirdiği “Futbol yorumcusu patron sözcüsü olabilir mi” başlıklı yazısında “Güntekin Onay, yorumcusu değil, Digitürk’ün sözcüsü gibi konuştu! Yayın ihalesi konusunda patronunu savunması, bağımsızlığı ve yorumlarına gölge düşürdü. Ama o aynı zamanda Hürriyet yazarı! Acaba çatıştığında hangi patronunun çıkarını savunacak?” ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY NE DEMİŞTİ?

Yayıncı kuruluşun yorumcularından Güntekin Onay anlaşmanın gerçekleşmemesi sonrası bir değerlendirmede bulundu. İhale Komisyonu’nun verilen teklifi reddetme kararını değerlendiren Onay şu ifadeleri kullandı:

"Kulüpler ‘Süper Lig TV kurarız’ diyorlar ama bu kadar kısa sürede bunu nasıl yapacaklar? Digiturk yayın ihalesine 2.1 milyar TL’lik teklif verdi. Şu anda gelinen noktada iş Saran ve TFF’ye kaldı. Onların verdiği teklif 700 milyon TL. Buradan kim karlı çıkacak, kim zararlı çıkacak? Yayın için 700 Milyon TL’lik ihale hayata geçerse, Anadolu kulüplerinin yaşama şansı ortadan kalkar.”



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