Xavi'den Galatasaray sözleri ve Kerem Aktürkoğlu'na övgü

10 Mart 2022 Perşembe, 09:02

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ı ağırlayacak İspanya temsilcisi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, "Çok iyi arkadaşım" dediği Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in kendini göstermek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Barcelona'nın antrenmanlarını yaptığı Joan Gamper Sportif Şehri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, "Amacımız taraftarımızın önünde iyi bir maç oynamak, son maçlardaki gibi atak oynamak, gol fırsatları yakalamak ve kazanmak. Burada kazanmadan Türkiye'ye gitmek bizim için çok zor olur" dedi.

"TORRENT BENİM ÇOK İYİ BİR ARKADAŞIM"

Barcelona'nın altyapısında bir dönem görev alan ve şu anda Galatasaray'ın teknik direktörü olan Domenec Torrent'i çok iyi tanıdığını kaydeden Xavi, "Domenec birkaç ay önce Katar'a beni ziyarete gelmişti. Yarın ise sahada karşı karşıya olacağız. Galatasaray da bize çok benzer bir oyun stilini uyguluyor ama zamana ihtiyacı var. Bunu yapacak kapasiteye sahip. Yarın bizi zorlayacaktır. Domenec çok iyi bir arkadaşım" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi olmasa da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmekten heyecan duyduklarını aktaran Xavi, son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını ve taraftarları önünde bunu Galatasaray'a karşı da göstermek istediklerini kaydetti.

"KEREM AKTÜRKOĞLU BENİ ŞAŞIRTIYOR"

Galatasaray'ın, Domenec yönetiminde gelişen çok kompakt bir takım olduğunu vurgulayan Xavi, sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in öne çıktığını, kazanmak için sadece toplu değil topsuz alanda da çok baskılı olmaları gerektiğini aktardı.

Xavi, "Galatasaray kompakt bir takım. Bireysel olarak da Kerem Aktürkoğlu gibi beni şaşırtan yetenekte futbolcular var" diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN YENİ BİR SINAV"

"UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi kesinlikle biz değiliz" diyen İspanyol teknik direktör, "Bu bizim için yeni bir turnuva. Hiç tecrübemiz yok. Bence Sevilla çok daha fazla favori. Bu turnuvada biz henüz bir şey yapmadık. Yarın bizim için yeni bir sınav olacak. Yakaladığımız dinamizmi devam ettirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona teknik direktörü, bu sezonki ilk hedeflerinin ligi ilk 4'te tamamlayarak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemek olduğunu, UEFA Avrupa Ligi ve La Liga'daki mücadelelerin de kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

FRENKIE DE JONG: "FAVORİ BİZİZ, KAZANMAK İSTİYORUZ"

Barcelona'nın Hollandalı futbolcusu Frenkie de Jong, "Galatasaray iyi bir takım ama evimizde oynadığımız her maçta favoriyiz. İyi bir dönemdeyiz. Son 4 maçımızı kazanmamız sonrası kendimize güvenimiz daha arttı. Bu durum takımda görülüyor" şeklinde konuştu.

De Jong, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olamamaları durumunda bunun bir başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini aktarırken, "Tabii ki şu anda UEFA Avrupa Ligi'nin favorisiyiz ve kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.