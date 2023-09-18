Alman basınından Galatasaray yorumu... 'Kadrosunu güçlendirdi ama...'
Alman basını, Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki mücadeleyi sayfalarına taşıdı. Temsilcimizin, Kopenhag ile üçüncülük için yarışacağı tahmininde bulunuldu.
Almanya merkezli Kicker, UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi takımları ve grupları masaya yatırdı.
Kicker'de Bayern Münih, Manchester United, Galatasaray ve Kopenhag'ın yer aldığı A Grubu için yapılan değerlendirmede Galatasaray'ın Kopenhag ile üçüncülük yarışı vereceği iddia edildi.
A Grubu'ndaki takımlar için yapılan değerlendirmeler şu şekilde:
Bayern Münih: "Tuchel, hiyerarşiyi ve felsefeyi değiştirerek kendi çizgisini belirliyor. Ancak bunların oturması muhtemelen yeni yıla kadar sürecek. Bayern Münih, gruptan çıkmak zorunda, bu sezon hedef net bir şekilde belirlendi; en azından yarı final."
Manchester United: "Kadrosu, özellikle de defansif açıdan, Avrupa'daki en yüksek talepleri karşılayabilecek kalite derinliğinden yoksun. Ancak son 16 turu için yeterli olacaktır."
"KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ AMA..."
Galatasaray: "Galatasaray, önemli ölçüde kadrosunu güçlendirdi. Ama sonuçta grup üçüncülüğü Galatasaray ve Kopenhag arasında olacak."
Kopenhag: "35 yaşındaki Jacob Nesstrup gibi iyi bir teknik direktöre sahip olsa da Kopenhag'ın kadrosu büyük ölçüde isimsiz oyuncular. Bu nedenle A Grubu'nu ancak şanslı bir şekilde üçüncü bitirebilir."
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