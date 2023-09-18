Alman basınından Galatasaray yorumu... 'Kadrosunu güçlendirdi ama...'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:05

Güncelleme: 18.09.2023 - 16:05

Almanya merkezli Kicker, UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi takımları ve grupları masaya yatırdı.

Kicker'de Bayern Münih, Manchester United, Galatasaray ve Kopenhag'ın yer aldığı A Grubu için yapılan değerlendirmede Galatasaray'ın Kopenhag ile üçüncülük yarışı vereceği iddia edildi.

A Grubu'ndaki takımlar için yapılan değerlendirmeler şu şekilde:

Bayern Münih: "Tuchel, hiyerarşiyi ve felsefeyi değiştirerek kendi çizgisini belirliyor. Ancak bunların oturması muhtemelen yeni yıla kadar sürecek. Bayern Münih, gruptan çıkmak zorunda, bu sezon hedef net bir şekilde belirlendi; en azından yarı final."

Manchester United: "Kadrosu, özellikle de defansif açıdan, Avrupa'daki en yüksek talepleri karşılayabilecek kalite derinliğinden yoksun. Ancak son 16 turu için yeterli olacaktır."

"KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ AMA..."

Galatasaray: "Galatasaray, önemli ölçüde kadrosunu güçlendirdi. Ama sonuçta grup üçüncülüğü Galatasaray ve Kopenhag arasında olacak."

Kopenhag: "35 yaşındaki Jacob Nesstrup gibi iyi bir teknik direktöre sahip olsa da Kopenhag'ın kadrosu büyük ölçüde isimsiz oyuncular. Bu nedenle A Grubu'nu ancak şanslı bir şekilde üçüncü bitirebilir."