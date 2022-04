Şota Arveladze: Acun Ilıcalı'ya bir mesaj attım inanamadı

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:21

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şota Arveladze; Acun Ilıcalı'dan tut, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Burak Yılmaz ve birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"4 HAFTA KALA LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİK"

Tivibu Spor'a konuşan Şota Arveladze, "Teke tek maçlara bakacak olursak biraz daha fazla puan alabilirdik. Ama 4 hafta kala ligde kalmayı garantiledik. Matematiksel olarak bize yetişemiyorlar, bu bize lüks ve zaman veriyor. Maalesef antrenman zamanı yok. Salı ve Cumartesi oynuyoruz. Biliyorsunuz ligde 46 maç ve artı kupalar var" dedi.

"ACUN TAKIMI ALMADAN ÖNCE 7 BİNE OYNUYORDUK, ŞİMDİ İKİ KATI"

Championship'teki futbol kültürünü değerlendiren Arveladze, "Heyecan veren bir lig. Listeye bakarsanız en az 10 Premier Lig kulübü oynuyor. Uzun zamanlarda ligde kalan büyük kulüpler. Her hafta 30-35 bin seyirci oluyor. Birinci ligde çalışıyor gibi hissetmiyorsunuz. Çok çabuk ve çok sert bir lig. Oyun hızlı olsun diye sertliğe de izin veriyorlar. Güzel bir tecrübe benim için, mutluyum. İngiliz taraftarı biliyorsunuz çok sabırlı, kulüp sahipleri de öyle Türkiye'ye ve başka ülkelere göre. Bizim seyirci çok sakin, futbolcuları çok seviyorlar. Bir ara baya maç kazanamadık ama 16, 18 bin taraftar geliyordu. Acun almadan önce ortalama 7 bine oynuyorduk şimdi iki katı, yine de şu an dolu olmasa da baya taraftar geliyor" şeklinde konuştu.

"ACUN'UN YETENEĞİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLACAKTIR"

"Acun Ilıcalı'nın takımı satın alması nasıl bir heyecan yarattı?" sorusuna Gürcü teknik adam, "Acun International bir insan. Her gelişte taraftarlarıyla, futbolcularla çok kolay elektrik ve enerji alışı oluyor ve bu herkes için çok iyi. Onun bu yeteneği bize çok yardımcı olacaktır" diye konuştu.

"İKNAYA GEREK KALMADI, BEN DE İSTİYORDUM İNGİLTERE'Yİ"

Hull City'den aldığı teklif hakkında da konuşan Arveladze, "Biz böyle otururken, kafasında İngiltere'ye gitmek gibi bir proje var, takım almak. Beni de çok tanıyanı vardı, avukatları vardı... Onları soruyordum kim olabilir, hangi kulüp daha uygun falan... Öyle başladık. Sonra birkaç tane teklif aldım. Sordum yani ne kadar ciddi diye. O da ciddi şekilde, "Var mısın? " dedi, "ben de varım" dedim. Bir kere finans olarak çok büyük bir proje, inanılmaz rakamlar, ikincisi güven ve üçüncüsü ise inanma. Biz kesinlikle bu işin başında olanları bu işi becereğiz ve istediğimiz olacak diye... Onun için çok teşekkür ediyorum. İkna etmeye gerek kalmadı, ben de istiyordum İngiltere'de çalışmayı. Şimdi buradayız" dedi.

HEDEF PREMİER LİG

Transfer süreci hakkında açıklamalarına devam eden Arveladze, "Herkes play-off'a girmek ve Premier Lig'de olmak ister. Bu kulüp 5 kez Premier Lig'de oynadı. Bir başarısı var. Oynayan bütün kulüpler hep bunun için ileriye bakıyor. Bizim de ilk istediğimiz budur. Her sene bir hedef koyacağız. Acun başkan da bunu herkesten daha iyi anlıyor. Hedefe ne kadar çabuk, ne kadar erken buluşmak gerekiyorsa bunu yapmaya çalışacağız. Kolay iş değil ama umarım herkes birlikte çalışırken buna inanıyoruz ki Premier Lig'e çıkacağız" açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR KESİNLİKLE ŞAMPİYON OLACAK"

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u da değerlendiren Arveladze, "Takip ediyorum tabii ki. Ahmet Başkan ile mesajlaştım en son. Başkana böyle fazla tıkır tıkır gitmeyin, dedim biraz zorlayalım da... Tabii güzel bir şaka oldu. O da aslında hak ediyor. Bütün ligde bütün başkanlar Trabzonspor'u tebrik ediyor, hem de hak ettiğini söylüyor. Bence 2 hafta içerisinde şampiyon olacak Trabzonspor, ve kesinlikle şampiyon olacak. Tarihe göre şampiyonluk kutlamasına katılabilirim. Beni davet etmelerine gerek yok, kendim gidebilirim sağ olsunlar. Bu lüks var bende, kapı açık yani. Trabzonspor şampiyon oluyor ama sadece bir sene olmasın, her sene olsun. 95-96 sezonundaki kadro ile bu kadro oynasa kim kazanır, tabii ki bunlar kazanır derim, çünkü bunlar şampiyon oluyor biz olamadık. Taraftar keyfini alsın. Bu kadar kolay olmuyor, ama bazen bakıyorum seyirciye stat full değil. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı değil diğer maçlara da gitsinler. Kalan kaç maç içeride kaldı bilmiyorum ama nasıl gitmez taraftar o maça onu düşünüyorum. Bence bu anları yaşamaları gerek" ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN ÇAKIR'I İLK BEN OYNATIRDIM İLK 11'DE"

Uğurcan Çakır'ı ilk kez kendisinin oynattığını söyleyen Arveladze, "Ben mutlu nasıl oluyorum, çünkü Uğurcan Çakır'ı ilk ben oynatırdım ilk 11'de. Bu çok güzel bir şey. Bunun kalitesi belli ve herkes görüyordu. Takım kaptanı, Milli Takım kaptanı da olabilir.

"BURAK YILMAZ'A ÇOK ÜZÜLDÜM"

Burak Yılmaz'a da çok üzüldüm milli takımı bırakmasından dolayı. Türkiye'den Fransa'ya gitti ve tarihinde en güçlü, en pahalı olan kulüp olan PSG'nin önünde Lille'i şampiyon yaptılar. Çok gol attı Burak. İnanılmaz bir kariyeri var. Gençlerin işi bu artık. Biz artık yaşlandık. Her sene biri çıkıyor. Fnerbahçe'den Beşiktaş'tan, Karagümrük'ten vs... Denemek gerekmiyor ki, Uğurcan'ı al her takıma ver çıkar oynar. Dünya Kupası'na gitmiyor çünkü milli takım gidemedi" dedi.

"ACUN İNANAMADI"

Glasgow Rangers'ın veteranlar maçında attığı golü ve atmosferi de değerlendiren Gürcü teknik adam, "Ben bazen inanamıyorum. Rangers kulübü her hafta 3 maç oynuyor. 45 bin taraftar geldi. Ben gol attım, normalde kimse sevinmiyordu. Bu kadar sesli, bu kadar enerji... Sanki ilk kez gol gördüler. Bunu bulamayız. O golü Acun'a attım. O da oradan yazdı, 'Ne oldu, kötü gol değil' diye. Sandı ki 20-30 sene önceki atılan gol. O da düşünüyor ki bunu bana niye atıyor acaba. Ben de dedim ki, 'Bu golü dün attım, 50 yaşındayım', O da, 'Yok ya' dedi" şeklinde konuştu.