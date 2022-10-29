Alman devinden Joao Felix için 100 milyon Euro
İspanyol basını, Atletico Madrid'in Portekizli futbolcu Joao Felix için yapılan 100 milyon Euro'luk transfer teklifini reddettiğini yazdı.
Atletico Madrid forması giyen Joao Felix için sürpiz bir iddia gündeme geldi.
Marca'nın haberine göre, Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından Felix için Atletico Madrid'e teklif sundu.
JOAO FELIX İÇİN 100 MİLYON EURO
Alman devinin teklifinin 100 milyon Euro olduğu ancak bu teklifin Atletico Madrid tarafından geri çevrildiği belirtildi.
Atletico Madrid'in, 22 yaşındaki futbolcunun bu sezon patlama yapacağını düşündüğü ve bu nedenle teklifi kabul etmediği öne sürüldü.
İspanyol ekibi, 2019 yazında Portekizli futbolcuyu 127 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
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