La Liga'da Atletico Madrid, Sevilla'yı 2 golle geçti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid, deplasmanda konuk olduğu Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.
La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Diego Simeone'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Marcos Llorente ve 57. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Sevilla'da Alex Telles 28. dakikada oyuna dahil oldu. Fernando ve Marcao ise maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 13 puana yükseldi. Sevilla 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, sahasında Girona'yı ağırlayacak. Sevilla, Mallorca deplasmanına gidecek.
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