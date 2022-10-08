La Liga'da Valencia, Osasuna'yı 2 golle geçti!

08 Ekim 2022 Cumartesi, 08:55

La Liga'da Valencia, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'da oynanan mücadelede 3 gol ve 3 kırmızı kart çıkarken, karşılaşmadan Valencia 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Valencia, maçın 28. dakikasında Justin Kluivert ile 1-0 öne geçti. Gennaro Gattuso'nun öğrencileri 54. dakikada Mouctar Diakhaby ile farkı 2'ye çıkardı.

Mücadele Valencia'nın 2-0 üstünlüğü ile bitecek derken 90+4. dakikada Darko Brasanac sahneye çıktı ve farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmadı ve Valencia, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

3 KIRMIZI KART, 2 PENALTI

Osasuna'da Unai Garcia 69. dakikada, Ruben Pena ise 90+6. dakikada kırmızı kart gördü. Valencia'da ise 2. golün sahibi Mouctar Diakhaby 90. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Öte yandan Osasuna'da Ezequiel Avila 57. dakikada, Valencia'da Edinson Cavani birer penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Valencia, puanını 13 yaptı. Osasuna aynı puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Valencia, sahasında Elche'yi ağırlayacak. Osasuna, Villarreal deplasmanına konuk olacak.