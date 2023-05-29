Alman futbolcu Joshua Kimmich'ten Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn tepkisi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te, Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn'ın görevlerine son verilmesinin yankıları sürüyor. Alman futbolcu Joshua Kimmich, iki isim ile yolların ayrılması sebebiyle yönetimi eleştirdi.
Bayern Münih'li yıldız futbolcu Joshua Kimmich, şampiyonluğunun kazanılmasından hemen sonra Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn'ın görevden alınmasından memnun değil.
Alman oyuncu, Bayern Münih'in Bundesliga'yı kazanmasından ardından kulübün CEO'su Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic'in görevinden alınmasını eleştirdi.
Joshua Kimmich
"2-3 GÜN DAHA BEKLEYEBİLİRDİ"
Kimmich, "Nasıl değerlendirseniz değerlendirin, kulüp bu duyuru için 2-3 gün daha bekleyebilirdi. Şampiyonluğu kazandığınızda ve ardından böyle bir mesaj aldığınızda, kendinizi bir duygu girdabının içinde buluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
İsmi son günlerde Barcelona ile anılan yıldız oyuncu bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 47 karşılaşmada 7 gol, 11 asist üretti.
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