Alman futbolcu Kai Havertz'in yeni takımı belli oluyor

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:53

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:53

İngiltere Premier Lig'de geçen sezon Manchester City ile şampiyonluk yarışı yürüten Arsenal, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.

Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Arsenal'ın, Kai Havertz'i transfer etmek üzere olduğu iddia edildi

Kai Havertz

75 MİLYON EURO

The Athletic'in haberine göre Arsenal daha önceden prensipte el sıkıştığı Havertz'in transferi için Chelsea ile anlaştı.

Habere göre Arsenal 24 yaşındaki Alman yıldız için Chelsea'ye 75 milyon Euro ödeyecek. Chelsea 3 sezon önce kadroya kattığı Kai Havertz için 80 milyon Euro ödemişti.

47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kai Havertz bu sezon Chelsea formasıyla 49 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.