Alman futbolcu Kai Havertz'ten Chelsea'ye hayat öpücüğü

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 19:09

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 19:09

Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 1-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'nin 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren golü 64. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Kai Havertz

DEV MAÇ ÖNCESİ MORAL TAZELEDİ

Crystal Palace'ı ligde üst üste 11, toplamda ise 12. kez mağlup eden Chelsea, puanını 28'e yükseltti. Crystal Palace ise arka arkaya ikinci kez yenildi ve 22 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Crystal Palace ise Manchester United'ı ağırlayacak.