Alman futbolcu Kai Havertz'ten Chelsea'ye hayat öpücüğü
Chelsea İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Crystal Palace'ı Alman futbolcu Kai Havertz'in golü ile 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 20. haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 1-0'lık skorla kazandı.
Chelsea'nin 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren golü 64. dakikada Kai Havertz kaydetti.
Kai Havertz
DEV MAÇ ÖNCESİ MORAL TAZELEDİ
Crystal Palace'ı ligde üst üste 11, toplamda ise 12. kez mağlup eden Chelsea, puanını 28'e yükseltti. Crystal Palace ise arka arkaya ikinci kez yenildi ve 22 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Crystal Palace ise Manchester United'ı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 150 kişinin yeni partisi CHP oldu
- 'O az kalmış aklınızı alırım sizin'
- Tv100'de 'SADAT' depremi
- Eski polis müdürü Saçan'dan uyarı
- Yeni seçim açıklaması kafaları karıştırdı
- Suriye'den Türkiye ile normalleşme açıklaması
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Tarladan eve poşetle doğal gaz taşıyorlar
- Cumhur İttifakı'nın kalesinde büyük kayıp
- Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu?