Alman futbolcu Max Kruse, kadro dışı bırakıldı!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg, bir dönem Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse'nin kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da kadro dışı kaldı.
Wolfsburg'un Hırvat Teknik Direktörü Niko Kovac, deplasmanda 1-0 kazandıkları Frankfurt maçının ardından kendisine sorulan "Max Kruse takıma dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi.
Kruse için Wolfsburg kapısının kapandığını söyleyen Kovac, "Hayır, Max bundan sonraki süreçte bizimle olmayacak. Onunla yakalamamız gereken uyumu yakalayamadık. Şu ana kadar burada değildi, bundan sonra da olmayacak. Bir teknik direktör olarak bazı sorumluluklarım var ve takıma yardımcı olacak kararları almak zorundayım. Max'ın takımın yararına şeyler yapmadığını gördük. Kulüp her şeyin ve herkesin üzerindedir. Bu yüzden bu kararı birlikte aldık" dedi.
Geçen sezon devre arasında Wolfsburg'a transfer olan 34 yaşındaki Max Kruse, Wolfsburg ile çıktığı 19 maçta 7 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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