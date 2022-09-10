İspanyollar yazdı: 'Fenerbahçe, Eden Hazard'a teklif yaptı'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, İspanyol ekip Real Madrid forması giyen Belçikalı yıldız Eden Hazard için transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Türkiye'de sona eren transfer döneminin ardından Fenerbahçe'nin transferin son saatlerinde sürpriz girişimde bulunduğu öne sürüldü.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Türkiye'de transferin bitmesine az bir süre kalan Real Madrid'de forma giyen Eden Hazard için teklifte bulundu. Haberde, Fenerbahçe'nin Hazard için 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ve transfer için tüm belgeleri hazırladığı ifade edilirken Hazard'ın bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
FORMA SAVAŞINA HAZIR
Daha önce de Fenerbahçe'den birçok teklif alan Eden Hazard'ın, bu sezon Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığı ve Real Madrid'de forma için savaşmak istediği ifade edildi.
2019 yılında Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki Eden Hazard, İspanyol devinin formasını giydiği 69 resmi maçta 7 gol 8 asistlik performans gösterdi.
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