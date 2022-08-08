Alman futbolcu Timo Werner, Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılıyor
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Timo Werner dönemi sona eriyor. Alman basını, Werner'in eski kulübü RB Leipzig'e dönmesinin an meselesi olduğunu yazdı.
RB Leipzig, Chelsea'den eski oyuncusu Timo Werner'in transferi için anlaşma sağladı.
Alman basınında yer alan haberde, Leipzig'in 26 yaşındaki futbolcu için Chelsea'ye 30 milyon Euro bonservis ve bonus ödeyeceği kaydedildi.
Werner'in bu hafta Almanya'ya giderek resmi sözleşmenin altına imza atacağı belirtildi.
CHELSEA 53 MİLYON EURO ÖDEDİ
Chelsea, 2020 yazında Werner için Leipzig'e 53 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Alman futbolcu, Londra temsilcisinde 2 sezonda çıktığı 89 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.
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