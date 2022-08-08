Alman futbolcu Timo Werner, Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılıyor

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:10

RB Leipzig, Chelsea'den eski oyuncusu Timo Werner'in transferi için anlaşma sağladı.

Alman basınında yer alan haberde, Leipzig'in 26 yaşındaki futbolcu için Chelsea'ye 30 milyon Euro bonservis ve bonus ödeyeceği kaydedildi.

Werner'in bu hafta Almanya'ya giderek resmi sözleşmenin altına imza atacağı belirtildi.

CHELSEA 53 MİLYON EURO ÖDEDİ

Chelsea, 2020 yazında Werner için Leipzig'e 53 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Alman futbolcu, Londra temsilcisinde 2 sezonda çıktığı 89 maçta 23 kez fileleri havalandırdı.