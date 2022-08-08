Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'ye Premier Lig kancası!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma giyen başarılı stoper Attila Szalai, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz basını Premier Lig ekibi West Ham United'ın Macar stoper ile ilgilendiğini yazdı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Macar savunma oyuncusuna Premier Lig'den talip çıktı.
Daily Express'ten Ryan Taylor'ın haberine göre; West Ham'da forma giyen Issa Diop takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Bu futbolcunun yeni adresi Fulham olacak.
Issa Diop'un Fulham'a transferi için sadece imzalar kaldı. Üstelik, West Ham'ın 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği stoper Nayef Aguerd'in en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bir diğer stoper Angelo Ogbonna'nın da sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı açıklandı.
Stoper kriziyle uğraşan ve kadrosunda sadece 1 sağlıklı stoper (Kurt Zouma) bulunan West Ham'da başarılı İskoç menajer David Moyes, stoper transferi yapacaklarının mesajını pazar akşamı oynanan Manchester City maçı sonrası verdi.
SZALAI İÇİN WEST HAM DEVREDE
Haberde Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai'nin West Ham United için bir hedef haline geldiği ifade edildi. Daha önce West Ham'ın 10 milyon euro tutarındaki ilk teklifini reddeden Fenerbahçe'nin Attila Szalai için 17.5 milyon euro istediği de belirtildi.,
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Daha önce transferde birçok Avrupa kulübüyle anılan Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. 1.92 boyundaki Szalai, sol bek ve stoperde oynayabiliyor.
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