Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United evinde kayıp!

07 Ağustos 2022 Pazar, 18:22

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 2-1'lik skorla kazandı.



Brighton, Pascal Gross'un 30 ve 39. dakikalardaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



Maça yedek başlayan Cristiano Ronaldo, 53. dakikada oyuna dahil oldu. Baskısını artıran United, 68. dakikada Alexis Mac Allister'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi.



Son 20 dakika oyunu tek kaleye çeviren Manchester United, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

DENİZ UNDAV FORMA ŞANSI BULDU

Brighton forması giyen Türk forvet Deniz Undav, uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu.



Manchester United'ın yeni menajeri Hollandalı Erik ten Hag, ilk lig maçında yenildi. Ten Hag ile birlikte Premier Lig'de göreve gelen son 6 Hollandalı teknik direktör, ilk maçına kayıpla başlamış oldu.



Brighton ise tarihinde ilk kez Old Trafford'da bir lig galibiyeti elde ederek sezona başladı.



Manchester United, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Brighton ise sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.